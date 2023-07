Twitter офіційно змінив логотип - що використав Маск замість пташки

Ілон Маск повідомив, що домен x.com відтепер веде на Twitter, а тимчасовий логотип X з’явиться сьогодні.

Twitter офіційно змінив логотип. Тепер замість зображення пташки користувачі бачать чорно-білу літеру X.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today.