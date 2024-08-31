Верховний суд Бразилії призупинив роботу Twitter у країні

https://racurs.ua/ua/n198836-verhovnyy-sud-brazyliyi-pryzupynyv-robotu-mereji-h-u-krayini.html

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Суддя Верховного суду Бразилії Олександр де Мораєс 30 серпня ухвалив «негайно та повністю» припинити роботу соцмережі X (екс-Twitter) на території країни.

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Про це повідомило агентство Reuters.

Рішення пов’язане з тим, що керівництво соцмережі не виконувало судових рішень, у тому числі не призначило свого офіційного представника у Бразилії. Постанова суду діятиме, доки соцмережа не виконає всіх цих вимог, включаючи сплату штрафів на суму понад три мільйони доларів.

Окрім цього, на людину чи компанію, які спробують обійти блокування соцмережі, наприклад, за допомогою VPN буде накладено штраф у розмірі 50 тис. реалів (майже 9 тис. дол.) — за кожний день порушення.

Власник X Ілон Маск написав, що бразильська влада «закриває головне джерело правди» в країні. В акаунті бізнесмена закріплено посаду, в якій він назвав суддю Мораєса «злісним диктатором у судовій мантії».

На початку року Верховний суд Бразилії зажадав від соцмережі X блокувати акаунти, яких підозрюють у поширенні «фейків» та «ненависті». The New York Times зазначав, що претензії в основному торкалися облікових записів прихильників колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару.

Маск назвав претензії Мораєса цензурою, закрив офіси X у Бразилії, але жителів країни залишився доступ до платформи. Після цього Верховний суд Бразилії заморозив місцеві банківські рахунки компанії супутникового зв’язку Starlink, 40% якої має Маск.