Twitter официально сменил логотип – что использовал Маск вместо птички

https://racurs.ua/n185433-twitter-oficialno-smenil-logotip-chto-ispolzoval-mask-vmesto-ptichki.html

Ракурс

Ілон Маск повідомив, що домен x.com відтепер веде на Twitter, а тимчасовий логотип X з’явиться сьогодні.

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Twitter офіційно змінив логотип. Тепер замість зображення пташки користувачі бачать чорно-білу літеру X.

Біла літера X з чорним контуром тепер відображається у шапці сайту, а також під час оновлення сторінок.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today. — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023 Скоро ми попрощаємося з брендом Twitter і поступово з усіма птахами, — написав Маск, представивши новий логотип. За його словами, новий логотип символізує «недосконалості, які роблять нас унікальними».

Бізнесмен запустив опитування із пропозицією змінити колір платформи за замовчуванням на чорний. Участь у ньому взяли понад 1,8 млн користувачів. Майже 75% із них підтримали зміну кольору соцмережі.

24 липня він опублікував новий логотип в одному зі своїх твітів, а в іншому — фотографію будівлі офісу компанії, на яку було виведено букву X.

Оригінальний логотип Twitter із синьою пташкою був розроблений у 2012 році командою з трьох дизайнерів. Один з них Мартін Грасер розповів, що логотип був розроблений так, щоб бути простим, збалансованим, а користувачі могли легко розібрати його навіть у дуже маленьких розмірах.

Засновник Tesla та SpaceX Маск став власником Twitter наприкінці жовтня 2022 року, заявивши, що має намір перебудувати, за його словами, збиткову компанію. За кілька тижнів до завершення покупки Twitter Маск говорив, що придбання компанії прискорить його прагнення створити «додаток для всього» під назвою «X» на три-п'ять років. У квітні 2023 року інша компанія Маска X Corp поглинула Twitter.