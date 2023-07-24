У Китая потерялся министр иностранных дел

https://racurs.ua/n185432-ministr-inostrannyh-del-kitaya-mesyac-ne-poyavlyaetsya-na-publike.html

Ракурс

Міністр закордонних справ Китаю не з’являвся на публіці вже місяць. Зникнення Цінь Ганя викликало справжній шквал припущень і версій про його долю в китайському сегменті інтернету. А західні політики скасовують візити до Китаю.

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Оглядачі, серед іншого, звертають увагу на те, що цього разу численні пости про зниклого главу МЗС країни якось не завжди проходять цензуру.

57-річний дипломат зник саме тоді, коли Пекін намагається налагодити відносини зі США — і кілька високопоставлених китайських чиновників мають зустрітися зі своїми китайськими колегами, повідомляє ВВС.

Водночас офіційні представники МЗС Китаю не дають чітких відповідей на питання про долю свого лідера.

На брифінгу в Міністерстві закордонних справ його представник Маа Нін на запитання про місцеперебування Цінь Ган сказала, що не має жодної інформації.

У Китаї раптове зникнення високопосадовців може означати, що у них серйозні проблеми. Тому відповідь Маа Нін викликала цілу хвилю чуток і підозр щодо долі міністра закордонних справ.

Востаннє Цинь Ган був у новинах 25 червня, коли він провів зустріч зі своїм колегою зі Шрі-Ланки в Пекіні. Після цієї події він зник.

Його не було серед офіційних осіб Китаю на переговорах з міністром фінансів США Джанет Єллен. Він не зустрічався з Джоном Керрі на тривалих кліматичних переговорах. Позаминулого тижня Цинь Ган мав очолити делегацію Пекіна на саміті АСЕАН в Індонезії, але був замінений в останню хвилину. Тоді речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що міністр не поїде до Індонезії за станом здоров’я, але не повідомив подробиць.

Глава МЗС є найвищим китайським чиновником, який так довго зникає з публічного простору.

Раніше неодноразово траплялося, що високопоставлені китайські діячі спочатку зникали надовго без пояснення причин, а потім несподівано знову спливали, але вже як фігуранти кримінальної справи.

Але не менш ймовірно, що після зникнення вони знову з’являються буквально нізвідки в колишньому положенні та без пояснення причин своєї відсутності.

Насправді навіть сам Сі Цзіньпін зник на два тижні незадовго до того, як стати лідером Китаю. Це породило чутки, по-перше, про стан його здоров’я, а по-друге, про приховану боротьбу за владу в Комуністичній партії Китаю.

На тлі відсутності офіційної інформації китайські соцмережі заполонили чутки.

Однією з найпоширеніших чуток є те, що Цинь Ган нібито перебуває під слідством, після того, як з’ясувалося, що у нього є якісь романтичні стосунки на стороні, а значить, йдеться про подружню зраду.

Хоча в минулому Цинь Ган вважався жорстким, останніми роками він, як кажуть, дещо відхилився від агресивного стилю «вовчої дипломатії», який часто характеризує Китай.

Він став міністром у грудні 2022 року, пропрацювавши менш як два роки послом Китаю в США.

До цього він був офіційним представником МЗС і допомагав організовувати поїздки Сі Цзіньпіна за кордон, що дало йому можливість тісно співпрацювати безпосередньо з китайським лідером і, мабуть, справити на нього враження.

Співробітник Національного університету Сінгапуру Ян Чунь, коментуючи зникнення міністра закордонних справ, зазначає, що в Китаї можливо все: Цінь Ган може дійсно опинитися в немилості, або незабаром постане перед публікою, як ні в чому не бувало.

Проте той факт, що чутки про долю міністра вільно ширяться в китайському Інтернеті — і не піддаються повній цензурі — він називає досить незвичним.