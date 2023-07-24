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У Китая загубився міністр закордонних справ
Міністр закордонних справ Китаю місяць не з’являється на публіціhttps://racurs.ua/ua/n185432-ministr-zakordonnyh-sprav-kytau-misyac-ne-z-yavlyaietsya-na-publici.htmlРакурс
Міністр закордонних справ Китаю не з’являвся на публіці вже місяць. Зникнення Цінь Ганя викликало справжній шквал припущень і версій про його долю в китайському сегменті інтернету. А західні політики скасовують візити до Китаю.
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Оглядачі, серед іншого, звертають увагу на те, що цього разу численні пости про зниклого главу МЗС країни якось не завжди проходять цензуру.
57-річний дипломат зник саме тоді, коли Пекін намагається налагодити відносини зі США — і кілька високопоставлених китайських чиновників мають зустрітися зі своїми китайськими колегами, повідомляє ВВС.
Водночас офіційні представники МЗС Китаю не дають чітких відповідей на питання про долю свого лідера.
На брифінгу в Міністерстві закордонних справ його представник Маа Нін на запитання про місцеперебування Цінь Ган сказала, що не має жодної інформації.
У Китаї раптове зникнення високопосадовців може означати, що у них серйозні проблеми. Тому відповідь Маа Нін викликала цілу хвилю чуток і підозр щодо долі міністра закордонних справ.
Востаннє Цинь Ган був у новинах 25 червня, коли він провів зустріч зі своїм колегою зі Шрі-Ланки в Пекіні. Після цієї події він зник.
Його не було серед офіційних осіб Китаю на переговорах з міністром фінансів США Джанет Єллен. Він не зустрічався з Джоном Керрі на тривалих кліматичних переговорах. Позаминулого тижня Цинь Ган мав очолити делегацію Пекіна на саміті АСЕАН в Індонезії, але був замінений в останню хвилину. Тоді речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що міністр не поїде до Індонезії за станом здоров’я, але не повідомив подробиць.
Глава МЗС є найвищим китайським чиновником, який так довго зникає з публічного простору.
Раніше неодноразово траплялося, що високопоставлені китайські діячі спочатку зникали надовго без пояснення причин, а потім несподівано знову спливали, але вже як фігуранти кримінальної справи.
Але не менш ймовірно, що після зникнення вони знову з’являються буквально нізвідки в колишньому положенні та без пояснення причин своєї відсутності.
Насправді навіть сам Сі Цзіньпін зник на два тижні незадовго до того, як стати лідером Китаю. Це породило чутки, по-перше, про стан його здоров’я, а по-друге, про приховану боротьбу за владу в Комуністичній партії Китаю.
На тлі відсутності офіційної інформації китайські соцмережі заполонили чутки.
Однією з найпоширеніших чуток є те, що Цинь Ган нібито перебуває під слідством, після того, як з’ясувалося, що у нього є якісь романтичні стосунки на стороні, а значить, йдеться про подружню зраду.
Хоча в минулому Цинь Ган вважався жорстким, останніми роками він, як кажуть, дещо відхилився від агресивного стилю «вовчої дипломатії», який часто характеризує Китай.
Він став міністром у грудні 2022 року, пропрацювавши менш як два роки послом Китаю в США.
До цього він був офіційним представником МЗС і допомагав організовувати поїздки Сі Цзіньпіна за кордон, що дало йому можливість тісно співпрацювати безпосередньо з китайським лідером і, мабуть, справити на нього враження.
Співробітник Національного університету Сінгапуру Ян Чунь, коментуючи зникнення міністра закордонних справ, зазначає, що в Китаї можливо все: Цінь Ган може дійсно опинитися в немилості, або незабаром постане перед публікою, як ні в чому не бувало.
Проте той факт, що чутки про долю міністра вільно ширяться в китайському Інтернеті — і не піддаються повній цензурі — він називає досить незвичним.
Відсутність цензури змушує нас задуматися, чи справджуються чутки про боротьбу за владу, корупцію, зловживання владою та становищем або романтичні стосунки, — сказав Ян Чун.
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