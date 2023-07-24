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Кремлевский лгун Песков - Антиракеты сами разрушили храм в Одессе
Кремлевский лгун Песков — Антиракеты сами разрушили храм в Одессеhttps://racurs.ua/n185434-kremlevskiy-lgun-peskov-antirakety-sami-razrushili-hram-v-odesse.htmlРакурс
Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Спасо-Преображенський собор в Одесі зруйнували українські «антиракети».
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Ми неодноразово заявляли і можемо це повторити — ми, наші збройні сили, ніколи не завдають ударів об'єктам соціальної інфраструктури або тим більше храмам, церквам та подібним об'єктам. Тому подібних звинувачень ми не приймаємо, це є абсолютною неправдою. Там йдеться про антиракети, власне, які були випущені та які самі зруйнували цей храм.
Спасо-Преображенський кафедральний собор — найбільший православний храм Одеси — був зруйнований внаслідок російського ракетного удару у ніч проти 23 липня. Тоді було завдано наймасштабнішого удару по історичному центру міста.
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив:
Якби ви знали, як вас ненавидить Одеса. Не тільки ненавидить, а й зневажає.
У Міноборони росії заявили, що собор нібито було зруйновано через «безграмотні дії операторів української ППО».
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