Мер Одеси росіянам - Ви просто істоти без роду і племені, моралі і цінностей

https://racurs.ua/ua/n185418-mer-odesy-rosiyanam-vy-prosto-istoty-bez-rodu-i-plemeni-morali-i-cinnostey-video.html

Ракурс

Мер Одеси Геннадій Труханов записав відеозвернення, в якому розповів про нову атаку Міноборони РФ на місто в ніч проти 23 липня. У ролику він перейшов російською мовою, звертаючись до громадян росії.

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Декілька слів для окупантів. Якби ви знали, як вас ненавидить Одеса. Не просто ненавидить, а й зневажає. Ви боретесь з маленькими дітьми. З православними храмами. Та що казати — ваші ракети летять навіть у цвинтарі. За цю війну вас називали по-різному. Рашисти, орки, мразі та гніди. Проте це ще лагідно. А ви просто істоти без роду й племʼя, моралі та цінностей. І без майбутнього. Ви дуже погано знаєте нас, одеситів. Ви нас не зламаєте, а розлютите ще більше. Сила наших захисників, помножена на лють та біль звичайних людей, стане для вас вироком. Слава Україні!

росія з 18 липня завдає ударів по об'єктах портової інфраструктури на півдні України, зокрема в Одесі, називаючи їх «відплатою» за вибух на Кримському мосту.

У ніч на 23 липня Одеса зазнала наймасштабнішого удару по історичному центру міста з початку російського вторгнення. По місту запустили 19 ракет, дев’ять з яких вдалося збити.

У центрі Одеси було пошкоджено кілька житлових будинків, щонайменше 25 пам’яток архітектури, а також зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор — найбільший православний храм міста. Повідомлялося про одного загиблого та 19 поранених. У Міноборони рф заперечують, що метою російської атаки був храм, і заявляють, що собор був зруйнований через «безграмотні дії операторів української ППО».