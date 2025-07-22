Ракурсhttps://racurs.ua/
США виходять з ЮНЕСКО, фото: Needpix
США розпочали процедуру виходу з ЮНЕСКО — Держдепhttps://racurs.ua/ua/n208004-ssha-rozpochaly-proceduru-vyhodu-z-unesko-derjdep.htmlРакурс
Сполучені Штати виходять зі складу Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).
Про це повідомляється на сайті Держдепу США.
Зазначається, що сьогодні США повідомили генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азуле про відповідне рішення.
У Держдепі стверджують, що подальша участь в ЮНЕСКО «не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів».
ЮНЕСКО працює над просуванням соціальних і культурних причин, що викликають розбіжності, і приділяє значну увагу Цілям сталого розвитку ООН, глобалістському, ідеологічному порядку денному міжнародного розвитку, що суперечить нашій зовнішній політиці «Америка понад усе», — вказано в повідомленні.
Рішення ЮНЕСКО прийняти «Державу Палестина» в члени організації є вкрай проблематичним, суперечить політиці США і сприяло поширенню антиізраїльської риторики в організації, — додали у Держдепі.
У Держдепі заявили, що подальша участь США в міжнародних організаціях «буде зосереджена на просуванні американських інтересів».
Відповідно до статті II (6) Статуту ЮНЕСКО, вихід США набуде чинності 31 грудня 2026 року. До цього часу Сполучені Штати залишатимуться повноправним членом ЮНЕСКО, — резюмували у Держдепі.