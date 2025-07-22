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Ракурс
В Україні погіршуються погодні умови

Українців попереджають про град та шквали в низці регіонів (КАРТА)

22 лип 2025, 16:02
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В Україні 22−23 липня очікується погіршення погодних умов у низці регіонів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У найближчі години та вночі 23 липня в північних, центральних областях, Харківщині, а вдень 23 липня — і на Лівобережжі синоптики Укргідрометцентру прогнозують грози, місцями град і шквали 15−20 м/с. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий), — вказано в повідомленні.

У Києві та Київській області негода також вируватиме найближчими годинами та вночі — можливі грози, град і сильний вітер.

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту. Будьте обережні! — наголошують у відомстві.

Небезпечні погодні явища в Україні 22-23 липня, карта: Укргідрометцентр

Джерело: Ракурс


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