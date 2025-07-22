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В Украине ухудшаются погодные условия
Украинцев предупреждают о граде и шквалах в ряде регионов (КАРТА)https://racurs.ua/n207996-ukraincev-preduprejdaut-o-grade-i-shkvalah-v-ryade-regionov-karta.htmlРакурс
В Україні 22−23 липня очікується погіршення погодних умов у низці регіонів.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
У найближчі години та вночі 23 липня в північних, центральних областях, Харківщині, а вдень 23 липня — і на Лівобережжі синоптики Укргідрометцентру прогнозують грози, місцями град і шквали 15−20 м/с. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий), — вказано в повідомленні.
У Києві та Київській області негода також вируватиме найближчими годинами та вночі — можливі грози, град і сильний вітер.
Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту. Будьте обережні! — наголошують у відомстві.