В Украине ухудшаются погодные условия

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В Україні 22−23 липня очікується погіршення погодних умов у низці регіонів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У найближчі години та вночі 23 липня в північних, центральних областях, Харківщині, а вдень 23 липня — і на Лівобережжі синоптики Укргідрометцентру прогнозують грози, місцями град і шквали 15−20 м/с. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий), — вказано в повідомленні.

У Києві та Київській області негода також вируватиме найближчими годинами та вночі — можливі грози, град і сильний вітер.