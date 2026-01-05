Україну очікує погіршення погодних умов, фото: Google Gemini

https://racurs.ua/ua/n211263-ukrayinciv-poperedjaut-pro-ojeledycu-ta-gustyy-tuman-u-nyzci-regioniv-karta.html

Ракурс

В Україні завтра, 6 січня, очікується погіршення погодних умов.

Про це попереджає прес-служба ДСНС.

Зазначається, що майже по всій країні — крім півдня — за інформацією Укргідрометцентру оголошений жовтий рівень небезпеки. Українців очікують:

ожеледь та ожеледиця — особливо слизько буде в центрі, на сході, півночі та в частині західних областей (Тернопільська, Хмельницька, Франківська, Чернівецька);

густий туман — видимість всього 300−500 м (на півночі та в центрі країни, а також в Одеській та Чернівецькій областях).

У Києві та області зранку та вдень теж очікуються туман і слизькі дороги.