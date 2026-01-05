Читайте також
Україну очікує погіршення погодних умов, фото: Google Gemini
В Україні завтра, 6 січня, очікується погіршення погодних умов.
Про це попереджає прес-служба ДСНС.
Зазначається, що майже по всій країні — крім півдня — за інформацією Укргідрометцентру оголошений жовтий рівень небезпеки. Українців очікують:
- ожеледь та ожеледиця — особливо слизько буде в центрі, на сході, півночі та в частині західних областей (Тернопільська, Хмельницька, Франківська, Чернівецька);
- густий туман — видимість всього 300−500 м (на півночі та в центрі країни, а також в Одеській та Чернівецькій областях).
У Києві та області зранку та вдень теж очікуються туман і слизькі дороги.
Через негоду можуть бути проблеми з транспортом, світлом чи роботою комунальників. Тому водіям рекомендуємо тримати дистанцію і не робити різких маневрів. А пішоходам — взувати зручне взуття та не поспішати, — наголошують у ДСНС.