Украину ожидает ухудшение погодных условий, фото: Google Gemini

Украинцев предупреждают о гололеде и густом тумане в ряде регионов (КАРТА)

5 янв 2026, 17:08
В Україні завтра, 6 січня, очікується погіршення погодних умов.

Про це попереджає прес-служба ДСНС.

Зазначається, що майже по всій країні — крім півдня — за інформацією Укргідрометцентру оголошений жовтий рівень небезпеки. Українців очікують:

  • ожеледь та ожеледиця — особливо слизько буде в центрі, на сході, півночі та в частині західних областей (Тернопільська, Хмельницька, Франківська, Чернівецька);
  • густий туман — видимість всього 300−500 м (на півночі та в центрі країни, а також в Одеській та Чернівецькій областях).

У Києві та області зранку та вдень теж очікуються туман і слизькі дороги.

Через негоду можуть бути проблеми з транспортом, світлом чи роботою комунальників. Тому водіям рекомендуємо тримати дистанцію і не робити різких маневрів. А пішоходам — взувати зручне взуття та не поспішати, — наголошують у ДСНС.

Источник: Ракурс


