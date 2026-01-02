Новости
Ракурс
На Львовщине многочисленные обесточения из-за непогоды, фото: «Львовоблэнерго»

Во Львовской области непогода обесточила ряд населенных пунктов

2 янв 2026, 10:37
999

На Львівщині через сильні пориви вітру станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 2 січня, дев’ять населених пунктів знеструмлені повністю, що 39 — частково.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці «Львівобленерго».

Відновлюють електроживлення споживачам 19 бригад «Львівобленерго» у складі 81 працівника, задіяли 28 одиниць техніки, — зазначили у компанії.

В обленерго наголошують, що протягом дня у Львові та області зберігатимуться пориви вітру 17−22 м/с, тож закликають пам’ятати про правила безпеки:

  • не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше 8 м — це смертельно небезпечно;
  • відходити з небезпечної зони потрібно «гусячим кроком» — зведіть ступні разом, не відривайте їх одна від одної та від землі, пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками;
  • слід організувати охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади.

Источник: Ракурс


