На Львівщині негода знеструмила низку населених пунктів

На Львівщині численні знеструмлення через негоду, фото: «Львівобленерго»

https://racurs.ua/ua/n211218-na-lvivschyni-negoda-znestrumyla-nyzku-naselenyh-punktiv.html

Ракурс

На Львівщині через сильні пориви вітру станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 2 січня, дев’ять населених пунктів знеструмлені повністю, що 39 — частково.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці «Львівобленерго».

Відновлюють електроживлення споживачам 19 бригад «Львівобленерго» у складі 81 працівника, задіяли 28 одиниць техніки, — зазначили у компанії.

В обленерго наголошують, що протягом дня у Львові та області зберігатимуться пориви вітру 17−22 м/с, тож закликають пам’ятати про правила безпеки: