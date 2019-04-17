Заморозки 18−19 апреля вернутся в Украину: как уберечь сад и огород. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине в ближайшие дни будет прохладной: Укргидрометцентр прогнозирует ночные заморозки 18−19 апреля.

В Черниговской и Сумской областях, а также на востоке страны прогнозируют сильные заморозки в воздухе: от -3 до -1 градуса, сообщает сегодня пресс-центр синоптиков.

В центральных областях (кроме Винницкой), а также на Киевщине, Житомирщине, Ровенщине, Львовщине и Волыни ожидаются заморозки на почве от -1 до +5 градусов.

Поскольку в Украине уже начался сезон огородно-полевых работ, а теплолюбивые растения, садовые деревья и цветочные культуры могут погибнуть во время значительного понижения температуры, приводим для вас полезные советы, как уберечь свой сад и огород от весенних заморозков.

Самыми популярными методами защиты растений от пониженных температур являются дождевание, задымление, сооружение укрытий и внесение удобрений.

Дождевание

Этот метод применяться при минусовых температурах. К поливочному шлангу прикрепляют мелкий распылитель, который создает имитацию дождя, и опрыскивают водой растения и деревья. Вода начнет замерзать и будет выделяться пар, который обладает большой теплоемкостью и не пропускает к земле холодный воздух. Такой полив осуществляют вечером, непосредственно перед ожидаемыми заморозками. Метод эффективен при температуре около -5 градусов, но в безветренную погоду.

Задымление

На участке разводят костры с тлением, которые создают тепловую дымовую завесу, смягчающую воздействие низких температур на растительность. Для этого используют влажные опилки, мелкий хворост, опавшую листву и прочее. Эффективен этот метод в ночное время, при температуре около нуля градусов. При сильном ветре его не применяют.

Но у метода задымления есть и другой критичный недостаток — это его неэкологичность. Сжигание растительных остатков наносит огромный вред атмосфере и создает неудобства окружающим.

Удобрение

Внекорневые подкормки, в частности фосфором и калием, вносят для защиты растений от промерзания. С их помощью в тканях молодых растений накопляется сахар, уменьшается содержание свободной воды и увеличивается концентрация клеточного сока. Метод эффективен при температуре до -5 градусов. Подкормки для усиления морозостойкости нужно осуществлять за 10−20 часов до ожидаемых заморозков.

Укрытие

Растения в теплицах и парниках, сооруженных из дерева, метала и полиэтиленовой пленки, выдерживают понижение температуры до 4−7 градусов мороза. В теплицах можно разместить булыжники или наполненные водой темные пластиковые бутылки. Они будут нагреваться днем, а ночью отдавать тепло, как своеобразная тепловая батарея.

При легких заморозках цветущие кустарники и ягоды на грядках накрывают мешковиной или пленкой, также применяют агроспан (материал, напоминающий воздухо- и влагопроницаемое «одеяло»). Маленькие растения прячут под пластиковые посудины или бумажные колпаки. Но важно, чтобы защитный материал не касался листьев. Также используют и обычную землю, в частности, для окучивания молодого картофеля.