Война Гройсмана и Коболева: требуя снизить цену на газ для населения, премьер грозит отставкой главе «Нафтогаза»

Требуя снизить цену на газ для населения, премьер грозит отставкой главе «Нафтогаза»

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Премьер-министр Гройсман требует у председателя правления «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева снизить с мая цену на газ для населения и угрожает ему отставкой.

Гройсман 17 апреля на заседании правительства заявил, что отправит в отставку Коболева, если «Нафтогаз» не сообщит до 24 апреля о снижении цены на газ для населения с мая.

Гройсман заявил, что «правительство сделало все, чтобы цена топлива для населения снизилась с 1 мая до уровня рыночных цен» (они сейчас есть ниже уровня регулируемой государством цены на газ).

Угроза Гройсмана прозвучало после того, как «Нафтогаз» опубликовал обращение к украинскому правительству, в котором призвал отменить государственное регулирование цен на газ для населения, или же внести определенные изменения в правительственное постановление, которые позволят уменьшить стоимость топлива с 1 мая.

В «Нафтогазе» считают, что не могут выполнить принятое правительством 5 апреля постановление о снижении цены, поскольку оно противоречит другим, в том числе о госрегулировании цен на газ для населения.

«Если правительство не примет дополнительного решения, то с 1 мая украинцы будут покупать газ на 27% дороже рыночной цены», — отмечается в обращении «Нафтогаза».

Повышать цену на газ Украина обязалась в рамках договоренностей с МВФ. Сейчас правительство стремится снизить цену на газ для населения на 1,1 грн за кубометр. Это вызвано резким снижением стоимости топлива на европейском рынке. В марте «Нафтогаз» уже снизил цену на газ для промышленных потребителей.

В конце марта Кабинет министров не без проблем продлил контракт с Коболевым и нынешней командой управленцев «Нафтогаза» еще на год. В правительственном постановлении сообщили условия нового контракта менеджмента компании. В частности, Кабмин сузил полномочия наблюдательного совета «Нафтогаза» и оставил за собой право увольнять главу компании.