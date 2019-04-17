Війна Гройсмана і Коболєва: вимагаючи знизити ціну на газ для населення, прем'єр погрожує відставкою главі «Нафтогазу»

Вимагаючи знизити ціну на газ для населення, прем’єр погрожує відставкою главі «Нафтогазу», фото — "Економічна правда"

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Прем'єр-міністр Гройсман вимагає в голови правління «Нафтогаз України» Андрія Коболєва знизити з травня ціну на газ для населення і погрожує йому відставкою.

Гройсман 17 квітня на засіданні уряду заявив, що відправить у відставку Коболєва, якщо «Нафтогаз» не повідомить про зниження ціни на газ для населення з травня. Він зобов’язав компанію повідомити про це до 24 квітня.

Гройсман заявив, що «уряд зробив усе, аби ціна палива для населення знизилася з 1 травня до рівня ринкових цін» (вони наразі є нижчими за рівень регульованої державою ціни на газ).

Погроза Гройсмана пролунала після того, як «Нафтогаз» опублікував звернення до українського уряду, у якому закликав скасувати державне регулювання ціни на газ для населення, або ж внести певні зміни до урядової постанови, які уможливлять зменшення вартості палива з 1 травня.

У «Нафтогазі» вважають, що не можуть виконати ухвалену урядом 5 квітня постанову про зниження ціни, оскільки вона суперечить іншим, зокрема про держрегулювання ціни на газ для населення.

«Якщо уряд не ухвалить додаткового рішення, то з 1 травня українці купуватимуть газ на 27% дорожче ринкової ціни», — зазначається у зверненні «Нафтогазу».

Підвищувати ціну на газ Україна зобов’язалася в межах домовленостей з МВФ. Уряд прагне знизити ціну на газ для населення на 1,1 грн за кубометр. Це спричинено різким зниженням вартості палива на європейському ринку. У березні «Нафтогаз» вже знизив ціну на газ для промислових споживачів.

Наприкінці березня Кабінет міністрів не без проблем продовжив контракт з Коболєвим та нинішньою командою управлінців «Нафтогазу» ще на рік. В урядовій постанові повідомили умови нового контракту менеджменту компанії. Зокрема, Кабмін звузив повноваження наглядової ради «Нафтогазу» і залишив за собою право звільняти голову «Нафтогазу».