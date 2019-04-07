Цена на газ для населения 2019. Нафтогаз Украины. Андрей Коболев

https://racurs.ua/2319-naftogaz-protiv-firtasha-kobolev-delaet-cenovoy-manevr.html

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В день смеха аналитики газовой отрасли получили возможность посмеяться над качеством продукции отечественной медиаиндустрии: 1 апреля сотня интернет-сайтов распространили сенсационную новость о том, что впервые в новейшей истории Украины природный газ для населения стал дороже, чем для промышленности.

Источником этой бестолковой дезы оказался некорректный пересказ официального сообщения НАК «Нафтогаз Украины» от 19 марта 2019 года, в котором были озвучены ценовые предложения на следующий месяц: для промышленных потребителей — 5990 грн за 1000 куб. м, без налога на добавленную стоимость и расходов на доставку, а для бытовых потребителей — 8,38 грн за 1 куб. м, но уже с учетом и налога, и доставки. Видно, какой-то малограмотный рерайтер вычеркнул из этого текста все, что ему казалось лишним и неинтересным, поэтому в итоге получилась ерунда, которую потом резво подхватили другие.

Рыночные цены опустились ниже льготных

Однако некоторая доля сенсации в упомянутом сообщении все же есть: впервые в истории льготные социальные цены на газ для жилого сектора, которые в настоящее время составляют 8,55 грн, стали выше рыночных. Такая щедрость со стороны «Нафтогаза» имеет не только экономические, но и политические причины.

С экономическими все понятно: рачительные хозяева всегда запасаются топливом на зиму в расчете на то, что она будет очень холодной, поэтому нередко бывает так, что весной у них этого добра больше чем надо, а потому выгоднее спихнуть его кому-то, чем тратиться на хранение. Этим воспользовался «Нафтогаз», который за хранение фактически платит сам себе, и приобрел по дешевке внушительные объемы газа, внезапно оказавшиеся лишними для их владельцев.

Политическая же причина в том, чтобы вытеснить с рынка посреднические газоснабжающие предприятия (газсбыты), имеющие право на операции с льготным газом и в большинстве своем принадлежащие Фирташу.

Сейчас в соответствии с положениями правительственного постановления №867 от 19 октября 2018 года «Нафтогаз» обязан приобретать у своей стопроцентной дочки АО «Укргаздобыча» весь добытый ею газ по цене 7,482 грн за кубометр и с небольшой фиксированной надбавкой продавать его специально уполномоченным 43 газоснабжающим предприятиям (газсбытам), которые тоже с небольшой и фиксированной надбавкой, а кроме того еще и с учетом расходов на доставку, обязаны продавать его населению. Поэтому пока этот газ дойдет до конкретного дома, он уже будет стоить 8,55 грн, но все равно, по состоянию на октябрь прошлого года, такая его цена считалась льготно-социальной, поскольку рыночная тогда составляла 10,78 грн.

Теперь, как видите, благоприятное сезонное колебание опустило рыночную цену на газ до 8,38 грн, то есть на 17 коп. ниже льготной, поэтому есть возможность осчастливить население хотя бы такой мелочью. Кабинет министров сразу же воспользовался случаем сделать себе саморекламу, и 3 апреля его пресс-служба сообщила, что правительство предоставило возможность НАК снизить цены на газ для населения, хотя на самом деле «Нафтогазу» такое разрешение не нужно, поскольку он обязан поставлять по льготным ценам газ, добытый «Укргаздобычей», а покупать его за рубежом и затем перепродавать ему можно по какой угодно цене.

Таким образом, у бытового потребителя есть возможность расторгнуть договор со своим региональным газсбытом, которому он платит по льготной цене 8,55 грн, и заключить договор на поставку с «Нафтогазом», который обещает продавать по рыночным 8,38 грн. Такое предложение выглядит довольно привлекательным, учитывая, что, согласно тому же постановлению КМУ №867, с 1 мая 2019 года льготная цена на газ для населения повысится до 9,85 грн. Но вот вопрос: как долго продлится такая благоприятная рыночная конъюнктура? Ведь нет никакой гарантии, что через месяц она не перевалит за 10 грн. Как ни странно, но в этом случае людям есть смысл рискнуть.

Газсбыты через суд сохранили свою кормушку

Всем известно, что «Нафтогаз» уже пять лет ведет войну за то, чтобы устранить монополию газсбытов на поставку населению льготного газа, и пока что проигрывает. Последнее событие этой войны — постановление Шестого апелляционного административного суда от 21 марта, которым оставлено в силе решение Окружного административного суда Киева о приостановке действия отдельных пунктов постановления КМУ №867.

С этими газсбытами странный парадокс: с одной стороны, их владельцы несут огромные потери от, во-первых, применения явно заниженных правительством норм потребления газа для не оборудованных счетчиками домохозяйств, во-вторых, от неприменения морозных коэффициентов, наконец, в-третьих, от платежной недисциплинированности бытовых потребителей.

Но вместе с тем газсбыты упорно не хотят покидать этот, казалось бы, ненадежный сектор рынка и очень нервничают от перспективы, что кто-то другой, в частности «Нафтогаз», тоже получит возможность заниматься поставками льготного топлива. Секрет раскрывается просто: несмотря на все вышеперечисленные минусы, газсбыты имеют огромный плюс, который заключается в том, чтобы списывать на население большие объемы газа, а на самом деле перенаправлять его в промышленный сектор, в частности на химические предприятия Фирташа.

Именно этим и объясняется страх запускать в эту кормушку кого-то другого. Поэтому когда одним из пунктов постановления КМУ №867 «Нафтогазу» было предоставлено разрешение на операции с льготным газом для населения, оно тут же было обжаловано обществом с ограниченной ответственностью «Львовгазсбыт», а 30 ноября 2018 года судья Окружного административного суда Киева Владимир Келеберда в порядке обеспечения иска постановил приостановить действие именно этого пункта. Правительство как ответчик пыталось обжаловать это решение в апелляционном порядке, но безуспешно.

Кто не рискует, тот не выигрывает

При таких условиях вполне логичной выглядит попытка «Нафтогаза» добиться своего обходным маневром. Например, в течение нескольких месяцев переманивать от газсбытов бытовых потребителей, даже если для этого придется продавать им газ себе в убыток. Финансовые возможности у этой крупнейшей в стране корпорации есть: ее еще одна стопроцентная дочка в лице АО «Укртрансгаз» только за транзит российского газа ежегодно получает под 3 млрд долл.

С политическим тылом у «Нафтогаза» тоже все в порядке: неудачная попытка отстранить от должности председателя правления Андрея Коболева показала, что за границей он имеет такую поддержку, с которой не смогут тягаться ни президент, ни премьер-министр. Тем более что президенту, кто бы им ни стал, в ближайшие месяцы будет не до Коболева.

Одно плохо: даже если этот маневр увенчается успехом и газсбыты Фирташа окажутся на свалке истории, газовый бизнес в стране не станет прозрачным, поскольку место одних махинаторов займут другие.