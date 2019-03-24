Нафтогаз Украины. Андрей Коболев

https://racurs.ua/2302-naftogazovskaya-komediya-kobolev-vykrutilsya-kak-shtirlic.html

Ракурс

Еще в середине марта все были уверены, что скорее небо упадет на землю и Дунай потечет вспять, чем премьер-министр Владимир Гройсман продлит контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым.

Впечатления от происшедшего были настолько яркими, что главный парламентский комедиант Олег Ляшко признал это удобным поводом устроить дебош на заседании правительства перед десятком телекамер. Но западные кредиторы надавили на Порошенко, тот надавил на Гройсмана, и последний в который раз сделал то, чего он делать очень не хотел.

Очевидно, не так уж неправы те, кто говорят, что Украина находится под внешним управлением, но главный вопрос в том, разумное оно или бестолковое. Поэтому попробуем трезво разобраться в том, насколько оно оказалось эффективным в случае с «Нафтогазом», не отвлекаясь при этом на зарплатно-премиальный психоз.

Внутрисемейные судебные разборки

Первое, что удивит аналитика, который будет изучать управленческую эффективность команды Коболева, — это наличие судебной практики внутри семейства «Нафтогаза», когда материнские компании судятся с дочерними, а сестринские — между собой. Самым известным в этом плане является решение Хозяйственного суда Киева от 22 января 2019 года, которым с Публичного акционерного общества «Укртрансгаз» взыскано в пользу «Нафтогаза» 6 млрд грн, в том числе 611 тыс. грн компенсации уплаченной истцом государственной пошлины.

Эта история началась с того, что в январе 2017 года между ними был заключен договор купли-продажи 1,5 млрдкубометров газа за 13 млрд грн. «Укртрансгаз» товар получил и 11 млрд грн заплатил, а еще 2 млрд — забыл, и теперь должен вернуть тело долга с хвостами, если, конечно, не переиграет это решение в апелляции, куда он уже подал заявление, но не заплатил 925 тыс. грн судебного сбора, из-за чего постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 28 февраля 2019 года оно оставлено без движения.

И таких примеров, правда, меньшего в денежном выражении масштаба, можно привести десятки. Итак, если эти конфликты не были решены на корпоративном уровне в узком, так сказать семейном кругу, а пришлось загружать работой юристов, судей и еще и тратиться на судебные сборы, значит, управление Коболева эффективным считать не стоит.

Выводы Стокгольмской эпопеи

Теперь что касается крупнейшего предмета гордости нашего героя — победы над «Газпромом» в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Если быть точным, то дела там было два, по одному из которых выиграно 4,63 млрддолл., по другому проиграно чуть более 2 млрд долл., так что в результате вышло 2,56 млрддолл. в нашу пользу.

С одной стороны, это можно приветствовать, но с другой — почему засекречены тексты судебных решений? И от кого? От России прятать их не надо — она ​​их и так знает. Получается, что от своего работодателя в лице украинского народа. Ведь, внимательно прочитав и проанализировав эти решения, вдруг можно будет сделать вывод, что с такой доказательной базой по одному делу можно было выиграть в три раза больше, а по другому вообще ничего не проиграть.

Лишь в конце ноября 2018 года и под очень сильным давлением общественности на сайте «Нафтогаза» наконец появились тексты обоих решений Стокгольмского арбитража, правда, на английском языке, но главное то, что самые интересные места засекречены и закрашены черным цветом. Однако даже в открытых частях и при посредственном знании английского языка на уровне школьницы-одиннадцатиклассницы там все равно можно найти много забавного.

Так, например, на 11-й странице финального решения по контракту поставки, во вступительной части, где дается краткая объектива участников спора, написано, что «Нафтогаз» — компания, которая насчитывает более 170 тыс. сотрудников. Хотя по данным самого «Нафтогаза», опубликованным в его годовом отчете за 2017 год, сказано, что их насчитывается 71 881 человек.

Поскольку шведские арбитры в этом разделе ничего от себя не придумывали и копировали то, что им дали, следует сделать вывод, что им умышленно или по недосмотру подсунули липу. Заметим: подсунули или привлеченные «высококвалифицированные» иностранные юристы, на оплату услуг которых были потрачены миллионы долларов, или свои доморощенные кадры, которым впоследствии были выплачены не меньшие по размеру премии. Не будем наивными: учитывая такое качество подготовки доказательной базы, судьи просто подыграли Украине как жертве российской агрессии, так что особой заслуги «молодой команды Коболева» в этой победе нет.

В связи с прозрачностью деятельности следует отметить еще один момент. В последнее время Коболев присоединился к числу критиков Юлии Тимошенко по поводу заключенных в январе 2009 года двух контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом», когда она была премьер-министром. Возможно, эти договоры действительно были плохими, но опубликуйте их, а мы уже сами прочитаем и определимся, в какой степени это «зрада», а в какой «перемога». Но Коболев, который является распорядителем этой информации, подобно своим предшественникам, упорно держит документы за семью печатями.

Коррупция и уроки истории

Но главные обвинения в адрес Коболева, конечно, касаются коррупции или, как минимум, попустительства ей. Как стало известно в последнее время, факты, изложенные исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко, — это лишь верхушка айсберга. Еще год назад журналисты, по наводке или самостоятельно, но докопались, что из подземных хранилищ компании в неизвестном направлении испарилось около 0,5 млрдкубометров буферного газа, но тогда «Укртрансгаз» засекретил эту информацию и интерес к ней быстро пропал. И вот недавно ряд отодвинутых от корыта высокопоставленных работников «Нафтогаза» снова подняли эту тему, о которой никак нельзя сказать, что она высосана из пальца.

Впрочем, наивно было бы думать, что это разоблачение повлечет гнев и возмущение внутри Украины, где в последние годы произошла невероятная девальвация компромата. Расчет строился на реакцию западных кредиторов, которые гладили и лелеяли Коболева как свою главную ставку в нефтегазовой отрасли Украины, а тут такой пассаж. Ожидалось, что они, по крайней мере, не станут грудью на его защиту, но этот логический расчет оказался ошибочным.

Однако в украинской истории это не первый случай, когда западные партнеры прощают местного нашкодившего котенка. Так, 20 с лишним лет назад на махинациях с кредитами МВФ поймали тогдашнего председателя Национального банка Украины Виктора Ющенко, который вместо того, чтобы пополнить заемными деньгами золотовалютные резервы государства, положил их под 6% годовых в какой-то правильный кипрский банк, у которого потом возглавляемое Игорем Митюковым Министерство финансов взяло эти же деньги в кредит, но уже под 20%.

Поднялся страшный скандал как внутри страны, так и за ее пределами. От своих Ющенко откупился тем, что отдал на разорение лидерам ключевых парламентских фракций любимый банк «Украина». А вот Запад, если верить открытым источникам, простил его за так. Правда, благодаря многочисленным международным (в том числе и сексуальным) скандалам мы знаем, что в руководстве МВФ тоже люди, которым ничто человеческое не чуждо, поэтому если Ющенко простили его махинации, значит, этот правильный кипрский банк тоже был кому-то там не чужой.