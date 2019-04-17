Донецький «Шахтар» пробився у фінал Кубка України. Фото: FC SHAKHTAR у Facebook

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Півфінальний матч Кубка України з футболу у місті Дніпро завершився. Донецький «Шахтар» з рахунком 2:0 переміг місцеву команду «Дніпро-1».

Чинний чемпіон та володар Кубка не зміг розраховувати на ключових виконавців: Марлоса, Коваленка, Мораєса та Майкона. У стартовому складі «Дніпро-1» був відсутній ветеран Сергій Кравченко.

Гра проходила з перевагою «Шахтаря», а футболісти «Дніпро-1» намагалися діяти на контратаках. Однак, обидві команди так і не змогли відзначитися забитими головами до 86 хвилини.

Перший гол у ворота дніпрян допоміг забити ізраїльський новачок гірників Манор Соломон. Він виконав точну передачу на бразильця Дентіньо, а той майстерно пробив головою — 0:1.

Гірники подвоїли рахунок вже у додатковий час. Футболісти з Дніпра спробували відіграватися, а донеччани спіймали їх на контратаці. Забитим м’ячем на четвертій додатковій хвилині другого тайму відзначився Антоніо.

У фіналі Кубка України «Шахтар» зіграє з командою Першої ліги футбольним клубом «Інгулець» з селища Петрово (Кіровоградська область).

Дніпро-1 — Шахтар 0:2

Голи: Дентіньо, 87, Антоніо (90+4)

Дніпро-1: Юрчук (Клищук, 68) — Романюк, Лопиренок, Логінов, Польовий — Батагов, Сніжко, Когут, Шаповал — Куліш, Кузик.

Шахтар: Пятов — Болбат, Матвієнко, Кривцов, Ізмаїл — Антоніо, Степаненко (Хочолава, 90+2) — Соломон, Тітці (Ньому, 70), Тайсон — Кайоде (Дентіньо, 79).

Нагадаємо, легендарний тренер київського «Динамо» Валерій Лобановський включений виданням France Football до десятки найкращих тренерів в історії футболу. Українець посів шосту позицію.