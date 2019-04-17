Донецкий «Шахтер» пробился в финал Кубка Украины. Фото: FC SHAKHTAR у Facebook

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Ракурс

Полуфинальный матч Кубка Украины по футболу в городе Днепр завершился. Донецкий «Шахтер» со счетом 2:0 победил местную команду «Днепр-1».

Действующий чемпион и обладатель Кубка не смог рассчитывать на ключевых исполнителей: Марлоса, Коваленко, Мораеса и Майкона. В стартовом составе «Днепр-1» отсутствовал ветеран Сергей Кравченко.

Игра проходила с преимуществом «Шахтера», а футболисты «Днепр-1» пытались действовать на контратаках. Однако, обе команды так и не смогли отличиться забитыми головами до 86 минуты.

Первый гол в ворота днепрян помог забить израильский новичок горняков Манор Соломон. Он выполнил точную передачу на бразильца Дентиньо, а тот мастерски пробил головой — 0:1.

Горняки удвоили счет уже в дополнительное время. Футболисты из Днепра попытались отыгрываться, а дончане поймали их на контратаке. Забитым мячом на четвертой дополнительной минуте второго тайма отличился тот же Антонио.

В финале Кубка Украины «Шахтер» сыграет с командой Первой лиги футбольным клубом «Ингулец» из поселка Петрово (Кировоградская область).

Днепр-1 — Шахтер 0:2

Голы: Дентиньо, 87, Антонио (90+4)

Днепр-1: Юрчук (Клищук, 68) — Романюк, Лопиренок, Логинов, Полевой — Батагов, Снежко, Когут, Шаповал — Кулиш, Кузик.

Шахтер: Пятов — Болбат, Матвиенко, Кривцов, Измаил — Антонио, Степаненко (Хочолава, 90+2) — Соломон, Тете (Нем, 70), Тайсон — Кайоде (Дентиньо, 79).

Напомним, легендарный тренер киевского «Динамо» Валерий Лобановский включен изданием France Football в десятку лучших тренеров в истории футбола. Украинец занял шестую позицию.