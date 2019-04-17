Стало известно, сколько потратили кандидаты на агитацию. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/n120880-vybory-2019-stali-izvestny-rashody-poroshenko-i-zelenskogo-na-agitaciu-vo-vtorom-ture.html

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Действующий президент Петр Порошенко в течение пяти дней второго тура вложил в избирательную кампанию 100 млн грн, а его оппонент Владимир Зеленский — 44,6 млн грн.

Об этом свидетельствуют промежуточные финансовые отчеты кандидатов в президенты о доходах и расходах обоих за период от 7 до 13 апреля. Эти данные не являются исчерпывающими, ведь политики не подавали окончательных отчетов за первый тур выборов. Об этом 17 апреля сообщает движение «Честно» со ссылкой на информацию НАЗК.

Учитывая расходы за первый тур, Порошенко потратил уже более полумиллиарда гривен. Отмечается, что действующий глава государства финансирует свою избирательную кампанию самостоятельно.

Кампанию Владимира Зеленского во втором туре стопроцентно финансировала партия «Слуга народа», эта политическая сила в период от 7 до 13 апреля перечислила в избирательный фонд кандидата 45 млн грн. За оба тура выборов Зеленский официально насобирал около 147 млн грн.

В течение пяти дней кампании второго тура у Зеленского потратили почти все собранные средства (кроме 8,5 тыс. грн), а у Порошенко осталось 2,9 млн грн. Отмечается, что оба уже заплатили телеканалу «Украина» за политическую рекламу по 16 млн грн. В «Честно» отмечают, что втором туре оппоненты больше денег тратят на рекламу по ТВ.

Кроме того, Порошенко заплатил 540,17 тыс. грн стадиону «Олимпийский» за ведение там предвыборной агитации. Вероятно, это была оплата за мероприятие, которое состоялось 14 апреля.

Напомним, кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский арендовали стадион «Олимпийский» на 19 апреля на сутки. Спортивный комплекс сдан в аренду с 9 утра до полуночи.