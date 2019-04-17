На восстановление Собора Парижской Богоматери пожертвовали 1 млрд евро. Фото: Казинформ

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Сегодня Лефортовский районный суд Москвы продлил арест 24 военнопленным морякам Военно-морских сил Украины. Трем раненым пленным — Андрею Артеменко, Андрей Ейдеру и Василию Сороке меру пресечения в виде взятия под стражу продлили до 26 июля. Всех остальных оставили в СИЗО до 24 июля. Все моряки заявили о своем статусе военнопленных и отказались предоставлять любую информацию кроме имени и звания.

Со всего мира продолжают поступать средства на восстановление Собора Парижской Богоматери. По состоянию на сегодня на реставрацию святыни пожертвовали более 1 млрд евро. Работы по сохранению конструкций уже вскоре начнутся.

Важной новостью дня стало известие из Гааги. Сегодня арбитраж Постоянной палаты третейского суда в Гааге назначил дату начала заседаний по делу о нарушении Россией морского права. Слушания касательно предыдущих возражений Российской Федерации назначены с 10 по 15 июня.

Государственное бюро расследований устанавливает причастность директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника к получению взятки от бывшего народного депутата, руководителя холдинговой компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова. Экс-нардепа подозревают в организации схем в энергетике. Крючков заявил, что Сытник получил полмиллиона долларов за содействие в следствии. Сегодня Соломенский районный суд Киева арестовал Крючкова сроком на 45 суток.