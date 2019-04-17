ГБР проверяет, получал ли Сытник полумиллионную взятку. Фото: Vse.Media

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Государственное бюро расследований устанавливает, получал ли директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник взятку от бывшего народного депутата, руководителя холдинговой компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова, которого подозревают в организации схем в энергетике.

Уголовное производство по ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины открыли 16 апреля. Также, ГБР осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 368 (получение взятки) УК Украины. Об этом 17 апреля сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на собственной странице в Facebook.

Как известно, сегодня экс-нардеп Дмитрий Крючков во время судебного заседания в Соломенском райсуде Киева заявил, что глава Антикоррупционного бюро Артем Сытник получил от холдинговой компании «Энергосеть» 500 тыс. долл. взятки. Крючков убеждал, что Сытник получал эти деньги за содействие в следствии.

Напомним, на днях Дмитрия Крючкова экстрадировали в Украину из Германии. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет Крючкова в завладении 424 млн грн средств «Запорожьеоблэнерго» и нескольких предприятий Запорожской области.

Сам подозреваемый на суде утверждал, что получал указания от окружения президента Петра Порошенко относительно работы компании «Энергомережа» с государственными облэнерго.