ДБР перевіряє, чи отримував Ситник півмільйонний хабар. Фото: Vse.Media

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Державне бюро розслідувань встановлює, чи отримував директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник хабар від колишнього народного депутата, керівника холдингової компанії «Енергомережа» Дмитра Крючкова, якого підозрюють в організації схем в енергетиці.

Кримінальне провадження за ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України відкрили 16 квітня. Також, ДБР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) КК України. Про це 17 квітня повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на власній сторінці у Facebook.

Як відомо, сьогодні екс-нардеп Дмитро Крючков під час судового засідання у Солом’янському райсуді Києва заявив, що глава Антикорупційного бюро Артем Ситник отримав від холдингової компанії «Енергомережа» 500 тис. дол. хабара. Крючков переконував, що Ситник отримував ці гроші за сприяння в слідстві.

Нагадаємо, днями Дмитра Крючкова екстрадували до України з Німеччини. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує Крючкова у заволодінні 424 млн грн коштів «Запоріжжяобленерго» та кількох підприємств Запорізької області.

Сам підозрюваний на суді стверджував, що отримував вказівки від оточення президента Петра Порошенка щодо роботи компанії «Энергомережа» з державними обленерго.