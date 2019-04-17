Гаазький суд призначив дату засідання у справі про порушення Росією морського права

https://racurs.ua/ua/n120869-gaazkyy-sud-pryznachyv-datu-zasidannya-u-spravi-pro-porushennya-rosiieu-morskogo-prava.html

Ракурс

Арбітраж Постійної палати третейського суду в Гаазі призначив дату початку засідань у справі про порушення Росією морського права.

Слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації відбудуться із 10 по 15 червня, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на прес-службу суду.

У вересні 2016 року Україна ініціювала провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

Сторони вже представили письмові зауваження з фактичними доказами у справі. Україна позивається щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Росіяни першими оприлюднять свою заяву щодо справи. Це станеться у понеділок, 10 червня, о 10.00. Вступна заява України запланована на вівторок, 11 червня (10.00).

Нагадаємо, що 16 квітня українське МЗС звернулося до Міжнародного трибуналу з морського права з проханням застосувати заходи проти країни-агресора та домогтися звільнення 24 полонених українських моряків і трьох суден. Очікується, що Міжнародний трибунал запланує слухання протягом найближчих тижнів. Росія у відповідь заявила, що Міжнародний трибунал з морського права не володіє юрисдикцією для розгляду «керченського інциденту».

Сьогодні українським морякам суд у Москві почав продовжувати арешт й вони перебуватимуть в СІЗО до кінця липня.