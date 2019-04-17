Суд в Гааге назначил дату заседания в деле о нарушении Россией морского права

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Ракурс

Арбитраж Постоянной палаты третейского суда в Гааге назначил дату начала заседаний в деле о нарушении Россией морскому праву.

Слушания по предыдущих возражений Российской Федерации состоятся с 10 по 15 июня, сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

В сентябре 2016 года Украина инициировала производство против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву и просит суд в Гааге подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Стороны уже представили письменные замечания по фактическим доказательствами в деле. Украина судится относительно нарушения прав прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Россияне первыми обнародуют свое заявление в деле. Это произойдет в понедельник, 10 июня, в 10.00. Вступительное заявление Украине запланировано на вторник, 11 июня (10.00).

Напомним, что 16 апреля украинский МИД обратился в Международный трибунал по морскому праву с просьбой применить меры против страны-агрессора и добиться освобождения 24 пленных украинских моряков и трех судов. Ожидается, что Международный трибунал запланирует слушания в течение ближайших недель. Россия в ответ заявила, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента».

Сегодня украинским морякам суд в Москве начал продливать арест и они будут находиться в СИЗО до конца июля.