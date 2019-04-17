Кличко обещает видоизменить Подольско-Воскресенский мост летом. Фото: Вести

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Ракурс

Подольско-Воскресенский мост, который должен соединить левый и правый берега Киева, активно строят. В этом уверяет мэр города Виталий Кличко.

По его словам, сейчас специалисты демонтируют ржавые конструкции, добавляют балки автомобильного проезда, устанавливают сваи близ Русановского озера и обустраивают барьерное ограждение и тротуары. Видео с комментарием Кличко обнародовано на его странице в Facebook.

Непосредственно на мостовом переходе монтируют арку, формируют съезд налево и кладут дорожное покрытие на съезде на Рыбальский остров.

«Есть мост, открытия которого много лет ждут жители Троещины. Он много лет стоит в таком виде. Но уже летом этот мост будет выглядеть совсем по-другому», — заверил Кличко.

Мэр также добавил, что запуск автомобильного движения через Подольско-Воскресенский мост планируется до конца следующего года. После этого власти будут переходить к другому этапу — строительству ветки метро на Троещину.

Как известно, в начале 2019 года «Киевский метрополитен» отменил тендер по разработке проекта метро на левый берег столицы. Подольско-Вигуровская линия должна пролегать от Кольцевой дороги до жилого массива Вигуровщина-Троещина.