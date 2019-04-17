Оксана Забужко: Избрав «продавца иллюзий» Зеленского президентом, Украина получит премию Дарвина 21-го века

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Известная украинская писательница, лауреат Шевченковской премии 2019 года Оксана Забужко накануне второго тура волеизъявления прокомментировала ситуацию с президентскими выборами в Украине.

По ее мнению, среди избирателей шоумена Владимира Зеленского есть процент граждан, которым «вся Украина стоит поперек горла, а в Россию эмигрировать не хочется, поэтому они приготовились приветствовать российские войска, — не веря, что их тоже зачистят, как уже зачистили Захарченко, Жилина и других». Об этом писательница написала на своей странице в Facebook.

«Почему нынешние „говорящие головы“ Зеленского думают, что их ФСБ после „выполнения задания“ пожалеет, а Коломойский защитит?», — спросила Забужко.

В то же время, по ее мнению, большинство электората, настроенного против Петра Порошенко, вовсе не желает Украине краха, поскольку они не видят такой перспективы.

«Вымышленный мастерами КВН-ГБ „президент Голобородько“, как вампир, наливается румянцем за счет сравнения с живым президентом Порошенко „на равных“, — и это, на мой взгляд, главная смысловая ловушка этой кампании», — считает Забужко.

Писательница уверена, что роль Зеленского в сценарии президентских выборов в Украине — продавец иллюзий.

«После этого в наш дом беспрепятственно ввалится московская орда, а Зеленского вы увидите в новой серии „Сватов“, и еще в записанном после дефолта ролике с обращением об отречении… Тогда этот „слуга народа“ (он же вам не сказал, которого народа, правда? Какие тогда претензии, „таварищи хохлы“, — ни обещаний, ни извинений, га-га-га!) отправится на свою российскую виллу в Форте-дей-Марми, или еще куда-нибудь, — и вы больше никогда о нем не услышите. Но у вас тогда уже появятся совсем другие проблемы. Какие? Спросите у дончан», — резюмирует Забужко.

Напомним, ранее писатель Лесь Подервянский, известный своими сатирическими пьесами, заявил, что народ, который избирает на роль главнокомандующего страны шута, стремится к самоуничтожению.