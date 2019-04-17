Оксана Забужко: Обираючи “продавця ілюзій” Зеленського президентом, Україна здобуде премію Дарвіна 21-го століття

https://racurs.ua/ua/n120867-oksana-zabujko-pro-maybutnie-zelenskogo-pobachyte-v-noviy-seriyi-svativ-i-v-zapysanomu-pislya.html

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Відома українська письменниця, лауреат Шевченківської премії 2019 року Оксана Забужко напередодні другого туру волевиявлення прокоментувала ситуацію з президентськими виборами в Україні.

На її думку, серед виборців шоумена Володимира Зеленського є відсоток громадян, яким «ціла Україна стоїть поперек горла, а до Росії емігрувати не хочеться, і вони вже приготувались вітати російські війська, — не вірячи, що їх теж зачистять, як уже зачистили Захарченка, Жиліна та інших». Про це письменниця написала на своїй сторінці у Facebook.

«Чому нинішні „говорючі голови“ Зеленського думають, що їх ФСБ після „виконання завдання“ пожаліє, а Коломойський захистить?», — запитала Забужко.

У той же час, на її думку, більшість електорату, налаштованого проти Петра Порошенка, зовсім не бажає Україні краху, оскільки вони не бачать такої перспективи.

«Вигаданий майстрами КВН-ГБ „президент Голобородько“, як вампір, наливається рум’янцем за рахунок порівняння з живим президентом Порошенком „на рівних“, — і це, як на мене, головна смислова пастка цієї кампанії», — вважає Забужко.

Письменниця впевнена, що роль Зеленського у сценарії президентських виборів в Україні — продавець ілюзій.

«Після цього в наш дім безперешкодно ввалиться московська орда, а Зеленського ви побачите в новій серії „Сватів“, та ще в записаному після дефолту ролику із зверненням про зречення… Тоді цей „слуга народу“ (він же вам не сказав, якого народу, правда? то які претензії, „таваріщі хахли“, — ні обіцянок, ні пробачень, га-га-га!) відбуде на свою російську віллу в Форте-дей-Мармі, або ще кудись-інде, — і ви більше ніколи про нього не почуєте. У вас на той час з’являться зовсім інші проблеми. Які, — запитайте у донеччан», — резюмує Забужко.

Нагадаємо, раніше письменик Лесь Подерв’янський, відомий своїми сатиричними п'єсами, заявив, що народ, який обирає на роль головнокомандувача країни блазня, прагне самознищення.