СБУ затримала групу диверсантів, причетних до замаху на українського офіцера (ФОТО, ВІДЕО)

СБУ затримала групу диверсантів, причетних до замаху на українського офіцера. Фото: Пресса Украины

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СБУ затримала сімох учасників диверсійно-розвідувальної групи, причетних до замаху на життя українського офіцера у квітні 2019 року.

Серед затриманих двоє громадян РФ, які є кадровими офіцерами військової розвідки, повідомив під час брифінгу в Києві головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає прес-центр СБУ.

Решта учасників диверсійної групи є громадянами України, які допомагали російським військовим. Також сьогодні вранці був затриманий ще один учасник групи, який також є громадянином України.

За словами Матіоса, диверсанти причетні до замаху на вбивство українського офіцера, співробітника розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, на початку квітня автомобіль українського офіцера був підірваний у Голосіївському районі. Інцидент стався під час установки вибухівки уавтомобіль. Внаслідок вибуху постраждав диверсант, на даний момент він перебуває у лікарні.