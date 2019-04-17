СБУ задержала семерых участников диверсионной группы, причастных к покушению на украинского офицера. Фото: Пресса Украины

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СБУ задержала семерых участников диверсионно-разведывательной группы, причастных к покушению на жизнь украинского офицера в апреле 2019 года.

Среди задержанных двое граждан РФ, которые являются кадровыми офицерами военной разведки, сообщил во время брифинга в Киеве главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает пресс-центр СБУ.

Остальные пятеро участников диверсионной группы граждане Украины, которые помогали российским военным. Также сегодня утром был задержан еще один участник группы, который также является гражданином Украины.

По словам Матиоса, диверсанты причастны к покушению на убийство украинского офицера, сотрудника разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, в начале апреля автомобиль украинского офицера был взорван в Голосеевском районе. Инцидент произошел во время установки взрывчатки на автомобиль. В результате взрыва пострадал диверсант, на данный момент он находится в больнице.