Кабмин одобрил ратификацию соглашения о ЗСТ с Израилем. Фото: Минэкономразвития в Twitter

https://racurs.ua/n120865-kabmin-ukrainy-odobril-ratifikaciu-soglasheniya-o-zone-svobodnoy-torgovli-s-izrailem.html

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Законопроект о ратификации соглашения о зоне свободной торговли с Израилем 17 апреля одобрил Кабинет министров.

Далее документ должен рассмотреть украинский парламент. Соглашение вскоре передадут в Верховную Раду Украины. Ожидается, что ВРУ завершит внутригосударственные процедуры, которые нужны, чтобы соглашение вступило в силу. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Кабинет министров одобрил разработанный законопроект и распоряжение, которым предлагается ратифицировать соглашение о свободной торговле между правительствами Украины и государством Израиль», — отметили в министерстве.

Отмечается, что действие соглашения направлено на двустороннюю либерализацию и устранение барьеров в торговле между Украиной и Израилем. В правительстве Украины уверены, что в ближайшей перспективе наше государство увеличит экспорт в Израиль. Также ожидается улучшение сальдо торговли Украины с Израилем.

Напомним, соглашение о свободной торговле между правительствами Украины и Израиля было подписано 21 января 2019 года. В ноябре 2018 года украинское правительство одобрило проект соглашения. Перед подписанием соглашения состоялось семь раундов переговоров, стороны согласовывали различные положения соглашения. Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Израилем были официально завершены в марте 2018 года.