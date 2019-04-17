Кабмін схвалив ратифікацію угоди про ЗВТ з Ізраїлем. Фото: Мінекономрозвитку у Twitter

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Законопроект про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем 17 квітня схвалив Кабінет міністрів.

Далі документ повинен розглянути український парламент. Угоду невдовзі передадуть до Верховної Ради України. Очікується, що ВРУ завершить внутрішньодержавні процедури, які потрібні, щоб угода набула чинності. Про це сьогодні повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

«Кабінет міністрів схвалив розроблений законопроект та розпорядження, якими пропонується ратифікувати угоду про вільну торгівлю між урядами України та держави Ізраїль», — зазначили в міністерстві.

Зазначається, що дія угоди спрямована на двосторонню лібералізацію та усунення бар'єрів у торгівлі між Україною та Ізраїлем. В уряді України впевнені, що найближчій перспективі наша держава збільшить експорт до Ізраїлю. Також очікується покращення сальдо торгівлі України з Ізраїлем.

Нагадаємо, угода про вільну торгівлю між урядами України та Ізраїлю була підписана 21 січня 2019 року. У листопаді 2018 року український уряд схвалив проект угоди. Перед підписанням угоди відбулося сім раундів переговорів, сторони узгоджували різноманітні положення угоди. Переговори про укладання угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем були офіційно завершені в березні 2018 року.