Українських контррозвідників вбивають через «зливи» інформації. Підірваний автомобіль полковника Хараберюша, Маріуполь, 31 березня 2017 року

https://racurs.ua/ua/n120864-ukrayinskyh-kontrrozvidnykiv-vbyvaut-cherez-zlyvy-informaciyi-matios-opryludnyv-cinnyk-video.html

Ракурс

Українських контррозвідників вбивають внаслідок «зливів» інформації. Саме завдяки такому витоку даних диверсанти відстежили і вбили влітку 2017 року розвідника Міноборони Максима Шаповала, а у квітні цього року намагалися підірвати іншого офіцера — Кирила Буданова.

Про це розповіли 17 квітня на брифінгу в СБУ у Києві. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос оприлюднив ціни доступу до закритих баз даних правоохоронців та інших держорганів. Негласний прейскурант послуг включає такі пункти:

доступ до бази відеоспостереження «Безпечне місто» у Києві — 200−250 грн за 1 автомобіль;

доступ до бази МВС і поліції: 250−700 грн;

доступ до бази перетину кордону: 600−800 грн за особу;

доступ до бази автотранспорту (паркування, адмінпротоколи, затримання, зупинки): 500 грн;

деталізація дзвінків з прив’язкою до місця: 4−7 тис. грн за півроку телефонних з'єднань;

доступ до інформації щодо отриманих доходів із бази Пенсійного фонду, служб соцстрахування, податкової: 500 грн.

Така ситуація, за словами Матіоса, полегшує злочинцям підготовку терактів.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що підривник автомобіля офіцера Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова вижив. Мінер-невдаха заарештований. Він є керівником російської диверсійної групи і діяв за завданням ФСБ. Раніше в Генпрокуратурі заявили про те, що підривник помер у лікарні від отриманих травм.