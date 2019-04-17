Російський диверсант, що підірвався під час установки вибухівки в авто українського офіцера, вижив. Фото:

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Підривник автомобіля офіцера Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова вижив.

Диверсант, який постраждав внаслідок установки бомби в автомобіль українського офіцера, живий, але перебуває у важкому стані, повідомив на брифінгу голова СБУ Василь Грицак, передає «Цензор.НЕТ».

За словами Грицака, він заарештований і є учасником процесу. Диверсію намагався здійснити громадянин РФ Олексій Комаричев, який постійно проживає у Москві. Він є керівником російської диверсійної групи і діяв за завданням ФСБ.

Нагадаємо, 4 квітня у Києві було підірвано машину українського офіцера розвідки Буданова. На місці вибуху правоохоронці затримали злочинця. Через деякий час в Генпрокуратурі заявили про те, що підривник помер у лікарні від отриманих травм.