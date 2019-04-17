Подрывник автомобиля офицера украинских спецслужб выжил. Фото: Fireman.club

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Подрывник автомобиля офицера Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова выжил.

Диверсант, который пострадал в результате закладки бомбы в автомобиль украинского офицера, жив, но находится в тяжелом состоянии, сообщил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает «Цензор.НЕТ».

По словам Грицака, он арестован и является участником процесса. Диверсию намеревался совершить гражданин РФ Алексей Комарычев, который постоянно проживает в Москве. Он является руководителем российской диверсионной группы и действовал по заданию ФСБ.

Напомним, 4 апреля в Киеве была взорвана машина украинского офицера разведки Буданова. На месте взрыва правоохранители задержали преступника. Через некоторое время в Генпрокуратуре заявили о том, что подрывник умер в больнице от полученных травм.