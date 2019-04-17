Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Організатора вбивства офіцерів українських спецслужб Хараберюша і Шаповала назвала СБУ. Фото: ATR

Організатора вбивства офіцерів українських спецслужб Хараберюша і Шаповала назвала СБУ

17 кві 2019, 15:13
999

Організатора вбивств офіцерів українських спецслужб Олександра Хараберюша і Максима Шаповала назвали в СБУ. Ним, за даними правоохоронців, є генерал-лейтенант ФСБ Дмитро Мінаєв.

Начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Мінаєв керував завершальною стадією операції з так званого центру спецоперацій МГБ ДНР, повідомив під час брифінгу голова СБУ Василь Грицак, передає «Інтерфакс-Україна».

Зазначимо, що виконавицею завдання правоохоронці назвали мешканку Донецька Юлію Прасолову, яка за вчинення теракту отримала 15 тис. дол. Її затримали в Одесі наприкінці жовтня 2017 року, відразу ж після оприлюднення Грицаком інформації про розкриття злочину. У жовтні 2018 року маріупольський суд засудив її до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 31 березня 2017 року було підірвано автомобіль, в якому перебувавспівробітник СБУ Хараберюш. А в липні того ж року, у Солом’янському районі Києва був підірваний в автомобілі співробітник розвідки Міністерства оборони України Шаповал.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше