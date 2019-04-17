Організатора вбивства офіцерів українських спецслужб Хараберюша і Шаповала назвала СБУ. Фото: ATR

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Організатора вбивств офіцерів українських спецслужб Олександра Хараберюша і Максима Шаповала назвали в СБУ. Ним, за даними правоохоронців, є генерал-лейтенант ФСБ Дмитро Мінаєв.

Начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Мінаєв керував завершальною стадією операції з так званого центру спецоперацій МГБ ДНР, повідомив під час брифінгу голова СБУ Василь Грицак, передає «Інтерфакс-Україна».

Зазначимо, що виконавицею завдання правоохоронці назвали мешканку Донецька Юлію Прасолову, яка за вчинення теракту отримала 15 тис. дол. Її затримали в Одесі наприкінці жовтня 2017 року, відразу ж після оприлюднення Грицаком інформації про розкриття злочину. У жовтні 2018 року маріупольський суд засудив її до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 31 березня 2017 року було підірвано автомобіль, в якому перебувавспівробітник СБУ Хараберюш. А в липні того ж року, у Солом’янському районі Києва був підірваний в автомобілі співробітник розвідки Міністерства оборони України Шаповал.