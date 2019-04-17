Организатора убийств офицеров украинских спецслужб Хараберюша и Шаповала назвала СБУ. Фото: ATR

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Организатора убийств офицеров украинских спецслужб Хараберюша и Шаповала назвали в СБУ. Им, по данным правоохранителей, является генерал-лейтенант ФСБ Дмитрий Минаев.

Начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Минаев руководил завершающей стадией операции из так называемого центра спецопераций МГБ ДНР, сообщил во время брифинга председатель СБУ Василий Грицак, передает «Интерфакс-Украина».

Отметим, что исполнительницей задачи правоохранители назвали жительницу Донецка Юлию Прасолову, которая за совершение теракта получила 15 тыс. долл. Ее задержали в Одессе в конце октября 2017 года, сразу же после обнародования информации о раскрытии преступления Грицаком. В октябре 2018 года мариупольский суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

Напомним, 31 марта 2017 года был взорван автомобиль, в котором находился сотрудник СБУ Хараберюш. А в июле того же года, в Соломенском районе Киева был взорван в автомобиле сотрудник разведки Министерства обороны Украины Шаповал.