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Савченко внесла в Раду законопроект о выборах нардепов. Фото: Газета.Ру

Савченко внесла в Раду законопроект о выборах нардепов

17 апр 2019, 15:01
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Надежда Савченко внесла в Верховную Раду первый после выхода из СИЗО проект закона.

Внефракционный нардеп предлагает изменить закон о выборах народных избранников касательно размера денежного залога для партий, составивших избирательный список кандидатов в общегосударственном округе. Документ зарегистрирован на сайте парламента под номером 10235.

Сам текст инициативы на сайте Рады еще не обнародован.

Накануне стало известно, что Савченко собирается на выборы в Верховную Раду. Она будет участвовать в гонке вместе со своей партией «Политическая платформа Надежды Савченко».

Савченко и экс-руководителя «Офицерского корпуса», занимавшегося переговорами относительно освобождения пленных, Владимира Рубана, в ночь на 16 апреля освободили из-под стражи, поскольку истек срок их ареста, а ходатайство о его продлении вовремя не поступило. Их подозревают в планировании терактов и покушений на первых лиц государства.

Савченко внесла в Раду законопроект о выборах нардепов. Скриншот сайта ВР

Источник: Ракурс


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