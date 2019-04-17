Савченко внесла в Раду законопроект о выборах нардепов. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/n120862-savchenko-vnesla-v-radu-zakonoproekt-o-vyborah-nardepov.html

Ракурс

Надежда Савченко внесла в Верховную Раду первый после выхода из СИЗО проект закона.

Внефракционный нардеп предлагает изменить закон о выборах народных избранников касательно размера денежного залога для партий, составивших избирательный список кандидатов в общегосударственном округе. Документ зарегистрирован на сайте парламента под номером 10235.

Сам текст инициативы на сайте Рады еще не обнародован.

Накануне стало известно, что Савченко собирается на выборы в Верховную Раду. Она будет участвовать в гонке вместе со своей партией «Политическая платформа Надежды Савченко».

Савченко и экс-руководителя «Офицерского корпуса», занимавшегося переговорами относительно освобождения пленных, Владимира Рубана, в ночь на 16 апреля освободили из-под стражи, поскольку истек срок их ареста, а ходатайство о его продлении вовремя не поступило. Их подозревают в планировании терактов и покушений на первых лиц государства.