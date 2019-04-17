Дебаты Порошенко и Зеленского: действующий президент хочет успеть и на стадион, и на Общественное, фото - РБК

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Ракурс

Кандидат на пост президента Украины Петр Порошенко будет пытаться 19 апреля прийти на дебаты к Владимиру Зеленскому и на НСК «Олимпийский», и на теледебаты на Общественное.

Представитель штаба Порошенка Олег Медведев на брифинге 17 апреля заявил, что представитель кандидата в ЦИК Руслан Князевич просит комиссию изменить положение о порядке проведения дебатов таким образом, чтобы действующий президент успел принять участие в дебатах и ​​на НСК «Олимпийский», и в студии Общественного.

«Порошенко готов быть и там, и там. Мы просим ЦИК так сформировать вечерний график, чтобы наш кандидат мог быть на дебатах на стадионе с Зеленским и принять участие в тех дебатах, которые предусмотрены действующим законодательством», — заявил Медведев.

Условия дебатов на стадионе в штабе действующего президента предлагают принять такими, что прописаны в положении, утвержденном ЦИК. Речь идет о пятиминутном вступительном слове каждого из кандидатов и дискуссии, в ходе которой Зеленский и Порошенко будут ставить друг другу вопросы. Ведущий не должен проявлять предвзятость, комментировать и оценивать высказывания кандидатов.

В штабе Порошенко настаивают и на продолжении времени дебатов — с 60-ти до 90 минут.

«Надеемся, что наш оппонент сможет выдержать такой интеллектуальный марафон и держать удар полтора часа», — сообщил Медведев.

У Порошенко возразили против наличия сцены в чаше стадиона, поскольку «дебаты не являются концертом», а главное в них — содержание. Медведев считает, что из соображений безопасности лучше рассадить активных сторонников в разных секторах стадиона.

Он также предположил, что в штабе Зеленского могут завести в фан-зону стадиона собственную группу поддержки, поскольку анонсированное распространение билетов на дебаты пока не работает.

«Ракурс» сообщал, что кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский арендовали стадион «Олимпийский» на 19 апреля на сутки.