Дебати Порошенка і Зеленського: чинний президент хоче встигнути і на стадіон, і на Суспільне, фото — РБК

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Ракурс

Кандидат на посаду президента України Петро Порошенко намагатиметься 19 квітня прийти на дебати до Володимира Зеленського і на НСК «Олімпійський», і на теледебати на Суспільне.

Речник штабу Порошенка Олег Медведєв на брифінгу 17 квітня заявив, що представник кандидата у ЦВК Руслан Князевич просить комісію змінити положення про порядок проведення дебатів у такий спосіб, щоб чинний президент встиг взяти участь у дебатах і на НСК «Олімпійський» і в студії Суспільного.

«Порошенко готовий бути і там, і там. Ми просимо ЦВК так сформували вечірній графік, щоб наш кандидат міг бути на дебатах на стадіоні з Зеленським і взяти участь у тих дебатах, які передбачені чинним законодавством», — заявив Медведєв.

Щодо умов дебатів на стадіоні, то в штабі чинного президента пропонують прийняти за основу положення, затверджене в ЦВК. Йдеться про п’ятихвилинне вступне слово кожного з кандидатів і дискусію, під час якої Зеленський та Порошенко ставитимуть один одному питання. Ведучий не повинен проявляти упередженість, коментувати й оцінювати висловлювання кандидатів.

У штабі Порошенка наполягають й на продовженні часу дебатів — з 60-ти до 90 хвилин.

«Сподіваємося, що наш опонент зможе витримати такий інтелектуальний марафон і тримати удар протягом півтори години», — повідомив Медведєв.

У Порошенка заперечили проти наявності сцени у чаші стадіону, оскільки «дебати не є концертом», а головне в них — зміст. Медведєв вважає, що з міркувань безпеки найкраще розсадити активних прихильників у різних секторах стадіону.

Речник штабу також припустив, що у штабі Зеленського можуть завести у фан-зону стадіону власну групу підтримки, оскільки анонсоване у штабі розповсюдження квитків на дебати наразі не працює.

«Ракурс» повідомляв, що кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський орендували стадіон «Олімпійський» на 19 квітня на добу.