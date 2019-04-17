Савченко внесла в Раду законопроект про вибори нардепів. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/ua/n120862-savchenko-vnesla-v-radu-zakonoproekt-pro-vybory-nardepiv.html

Ракурс

Надія Савченко внесла у Верховну Раду перший після виходу з СІЗО проект закону.

Позафракційний нардеп пропонує змінити закону про вибори народних обранців щодо розміру грошової застави для партій, що склали виборчий список кандидатів у загальнодержавному окрузі. Документ зареєстровано на сайті парламенту під номером 10235.

Самого тексту ініціативи на сайті Ради ще не оприлюднено.

Напередодні стало відомо, що Савченко збирається на вибори до Верховної Ради. Вона братиме участь у перегонах зі своєю партією «Політична платформа Надії Савченко».

Савченко й екс-керівника «Офіцерського корпусу», що займався переговорами про звільнення полонених, Володимира Рубана, в ніч на 16 квітня звільнили з-під варти, оскільки збіг термін їхнього арешту, а клопотання про його продовження вчасно не надійшло. Обох підозрюють у планування терактів і замахів на перших осіб держави.