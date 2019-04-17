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Украинских контрразведчиков убивают из-за «сливов» информации. Подорванный автомобиль полковника Хараберюша, Мариуполь, 31 марта 2017 года

Украинских контрразведчиков убивают из-за «сливов» информации — Матиос обнародовал ценник (ВИДЕО)

17 апр 2019, 15:37
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Украинских контрразведчиков убивают в результате «сливов» информации. Именно благодаря такой утечке данных диверсанты отследили и убили летом 2017 года разведчика Минобороны Максима Шаповала, а в апреле этого года пытались взорвать другого офицера — Кирилла Буданова.

Об этом рассказали 17 апреля на брифинге в СБУ в Киеве. Главный военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал цены доступа к закрытым базам данных правоохранительных органов и других госорганов. Негласный прейскурант услуг включает следующие пункты:

  • доступ к базе видеонаблюдения «Безопасный город» в Киеве: 200−250 грн за 1 автомобиль;
  • доступ к базе МВД и полиции: 250−700 грн;
  • доступ к базе пересечения границы: 600−800 грн за человека;
  • доступ к базе автотранспорта (парковки, админпротоколы, задержания, остановки): 500 грн;
  • детализация звонков с привязкой к месту: 4−7 тыс. грн за полгода телефонных соединений;
  • доступ к информации о полученных доходов из базы Пенсионного фонда, служб соцстрахования, налоговой: 500 грн.

Такая ситуация, по словам Матиоса, облегчает преступникам подготовку терактов.

Сегодня «Ракурс» сообщал, что подрывник автомобиля офицера Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова выжил. Минер-неудачник арестован. Он является руководителем российской диверсионной группы и действовал по заданию ФСБ. Ранее в Генпрокуратуре заявили о том, что подрывник скончался в больнице от полученных травм.

Источник: Ракурс


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