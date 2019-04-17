Украинских контрразведчиков убивают из-за «сливов» информации. Подорванный автомобиль полковника Хараберюша, Мариуполь, 31 марта 2017 года

https://racurs.ua/n120864-ukrainskih-kontrrazvedchikov-ubivaut-iz-za-slivov-informacii-matios-obnarodoval-cennik-video.html

Ракурс

Украинских контрразведчиков убивают в результате «сливов» информации. Именно благодаря такой утечке данных диверсанты отследили и убили летом 2017 года разведчика Минобороны Максима Шаповала, а в апреле этого года пытались взорвать другого офицера — Кирилла Буданова.

Об этом рассказали 17 апреля на брифинге в СБУ в Киеве. Главный военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал цены доступа к закрытым базам данных правоохранительных органов и других госорганов. Негласный прейскурант услуг включает следующие пункты:

доступ к базе видеонаблюдения «Безопасный город» в Киеве: 200−250 грн за 1 автомобиль;

доступ к базе МВД и полиции: 250−700 грн;

доступ к базе пересечения границы: 600−800 грн за человека;

доступ к базе автотранспорта (парковки, админпротоколы, задержания, остановки): 500 грн;

детализация звонков с привязкой к месту: 4−7 тыс. грн за полгода телефонных соединений;

доступ к информации о полученных доходов из базы Пенсионного фонда, служб соцстрахования, налоговой: 500 грн.

Такая ситуация, по словам Матиоса, облегчает преступникам подготовку терактов.

Сегодня «Ракурс» сообщал, что подрывник автомобиля офицера Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова выжил. Минер-неудачник арестован. Он является руководителем российской диверсионной группы и действовал по заданию ФСБ. Ранее в Генпрокуратуре заявили о том, что подрывник скончался в больнице от полученных травм.