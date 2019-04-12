Лесь Подерв’янський: Обираючи блазня головнокомандувачем, народ обирає самознищення

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Ракурс

Лесь Подерв’янський, відомий своїми сатиричними п'єсами, заявив, що у разі обрання народом на роль головнокомандувача країни блазня, такий народ прагне знищення. Цю думку український художник висловив в ефірі програми «PRIME: Скрипін» на телеканалі ATR.

«Ось така ситуація: на кордоні ворог, страшні волохаті варвари, які ґвалтують жінок, убивають дітей і брешуть. І ось збирається народ і каже: «що робити?», — сказав Подерв’янський.

Письменник зазначив, що далі в українців у цій ситуації виникла думка обрати блазня головнокомандувачем. Коментуючи результати першого туру виборів президента Подерв’янський зауважив, що блазень — це професія кандидата в президенти Володимира Зеленського.

«Це професія його. Тут немає нічого такого… І народ обирає блазня головнокомандувачем. Ось такий сюжет. Але серед усього народу не знайшлося нікого більш гідного і блазень буде кращим головнокомандувачем… По-моєму, це діагноз», — продовжив Подерв’янський.

Він додав, що якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли, тобто не хоче існувати.

«Це суїцидальні речі», — вважає художник.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що «Слуга народу», а також автори, сценаристи і виконавець головної ролі телесеріалу Володимир Зеленський можуть потрапити в поле зору Міністерства внутрішніх справ через епізоди, в яких розстрілюється Верховна Рада і відбуваються похорони президента.