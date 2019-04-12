Лесь Подервянский: Выбирая шута главнокомандующим, народ выбирает самоуничтожение

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Лесь Подервянский, известный своими сатирическими пьесами, заявил, что избрание на роль главнокомандующего страны шута символизирует стремление народа к уничтожению. Это мнение украинский художник выразил в эфире программы «PRIME: Скрыпин» на телеканале ATR.

«Вот такая ситуация: на границе враг, страшные мохнатые варвары, которые насилуют женщин, убивают детей и врут. И вот собирается народ и говорит: «что будем делать?», — сказал Подервянский.

Писатель отметил, что в этой ситуации у украинцев возникла мысль избрать шута главнокомандующим. Комментируя результаты первого тура выборов президента, Подервянский отметил, что шут — это профессия кандидата в президенты Владимира Зеленского.

«Это профессия его. Здесь нет ничего такого… И народ выбирает шута главнокомандующим. Вот такой сюжет… Среди всего народа не нашлось никого более достойного и шут будет лучшим главнокомандующим… По-моему, это диагноз», — продолжил Подервянский.

Он добавил, что если народ выбирает шута главнокомандующим, он хочет, чтобы его победили, то есть не хочет существовать.

«Это суицидальные вещи», — считает художник.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что «Слуга народа», а также авторы, сценаристы и исполнитель главной роли телесериала Владимир Зеленский могут попасть в поле зрения Министерства внутренних дел из-за эпизодов, в которых расстреливается Верховная Рада и проходят похороны президента.