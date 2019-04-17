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Кличко обіцяє видозмінити Подільсько-Воскресенський міст влітку. Фото: Вести

Кличко обіцяє видозмінити Подільсько-Воскресенський міст влітку (ВІДЕО)

17 кві 2019, 16:01
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Подільсько-Воскресенський міст, який має з'єднати лівий і правий береги Києва, активно споруджують. У цьому запевняє мер міста Віталій Кличко.

За його словами, наразі фахівці демонтують іржаві конструкції, додають балки автомобільного проїзду, встановлюють палі поблизу Русанівського озера та облаштовують бар'єрне огородження і тротуари. Відео з коментарем Кличка оприлюднено на його сторінці в Facebook.

Безпосередньо на мостовому переході монтують арку, формують з’їзд ліворуч і кладуть дорожнє покриття на з’їзді на Рибальський острів.

«Є міст, на відкриття якого багато років чекають жителі Троєщини. Він багато років стоїть у такому вигляді. Але вже влітку цей міст виглядатиме зовсім по-іншому», — запевнив Кличко.

Міський голова також додав, що запуск автомобільного руху через Подільсько-Воскресенський міст планується до кінця наступного року. Після цього влада переходитиме до іншого етапу — будівництва гілки метро на Троєщину.

Як відомо, на початку 2019 року «Київський метрополітен» скасував тендер щодо розробки проекту метро на лівий берег столиці. Подільсько-Вигурівська лінія мала пролягати від Кільцевої дороги до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.

Джерело: Ракурс


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