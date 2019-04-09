У Києві водії стоять у заторах через одночасний ремонт трьох мостів

У Києві ремонтують три мости, водіїв попередили про затори. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/ua/n120525-u-kyievi-vodiyi-stoyat-u-zatorah-cherez-odnochasnyy-remont-troh-mostiv.html

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У Києві ремонтують ще три мости, окрім Шулявського. Наразі тривають ремонтні роботи на Південному мосту, мосту Метро та мосту Патона.

На Південному мосту частково перекрито рух через ремонт деформаційних швів, повідомив заступник голови Київміськдержадміністрації Дмитро Давтян.

На мосту Метро проводяться роботи з підсилення конструкцій прогонових будов.

Тривають протиаварійні заходи і на мосту Патона. Там фахівці здійснюють ремонт деформаційних швів.

Через часті ремонти на цих мостах столиця щодня зупиняється в 10-ти бальних заторах. Проте, за словами Давтяна, краще частково перекривати мости і робити необхідні ремонтні роботи, ніж повністю закривати рух ними.

Також наразі тривають роботи на мосту через Русанівську протоку, там працівники підсилюють прогонові споруди. Цьогоріч ще плануються ремонт на Борщагівському шляхопроводі й роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського моста.