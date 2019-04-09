В Киеве водители стоят в пробках из-за одновременного ремонта трех мостов. Фото: Слово и Дело

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В Киеве ремонтируют еще три моста, кроме Шулявского. Сейчас продолжаются ремонтные работы на Южном мосту, мосту Метро ​​и мосту Патона.

На Южном мосту частично перекрыто движение из-за ремонта деформационных швов, сообщил зампредседателя Киевгоргосадминистрации Дмитрий Давтян.

На мосту Метро проводятся работы по усилению конструкций пролетных строений.

Идут противоаварийные работы и на мосту Патона. Там специалисты осуществляют ремонт деформационных швов.

Из-за одновременных ремонтов на этих мостах столица ежедневно останавливается в 10-ти балльных пробках. Однако, по словам Давтяна, лучше частично перекрывать мосты и делать необходимые ремонтные работы, чем полностью закрывать движение по ним.

Также сейчас ведутся работы на мосту через Русановский пролив, там работники усиливают пролетные сооружения. В этом году еще планируются ремонт на Борщаговском путепроводе и работы по строительству Подольско-Воскресенского моста.