На відновлення Собору Паризької Богоматері пожертвували 1 млрд євро. Фото: Казинформ

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Сьогодні Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт 24 військовополоненим морякам Військово-морських сил України. Трьом пораненим полоненим — Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру та Василю Сороці запобіжний захід у виді взяття під варту продовжили до 26 липня. Усіх інших залишили в СІЗО до 24 липня. Усі моряки заявили про свій статус військовополонених й відмовилися надавати будь-яку інформацію крім імені та звання.

З усього світу продовжують надходити кошти на відновлення Собору Паризької Богоматері. Станом на сьогодні на реставрацію святині пожертвували понад 1 млрд євро. Роботи стосовно збереження конструкцій вже розпочнуться незабаром.

Важливою новиною дня стала й звістка з Гааги. Сьогодні арбітраж Постійної палати третейського суду в Гаазі призначив дату початку засідань у справі про порушення Росією морського права. Слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації призначені із 10 по 15 червня.

Державне бюро розслідувань встановлює, причетність директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника до отримання хабара від колишнього народного депутата, керівника холдингової компанії «Енергомережа» Дмитра Крючкова. Екс-нардепа підозрюють в організації схем в енергетиці. Крючков заявив, що Ситник отримав півмільйона доларів за сприяння в слідстві. Сьогодні ж Солом’янський районний суд Києва арештував Крючкова строком на 45 діб.